Крещение 2019: история и традиции праздника (видео)

19 января украинцы празднуют Крещение господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла.

Это большой праздник в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

На Крещение освящают воду во всех церквях, а также освящают реки, пруды и озера. Главным праздничным обрядом является купание в проруби.

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Верующие идут к заранее прорубленной проруби, которая у них ассоциируются с рекой Иордан.

Возле водоемов собираются толпы желающих окунуться в святую воду. Древние украинцы верили, что в этот день вода в реках «волнуется» и становится целебной.

Христиане верят, что в полночь на Крещение вода имеет целебные свойства, и набранная в этот день вода из освященного источника или освященная в церкви, сохраняет эти качества в течение всего года.