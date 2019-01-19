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Крещение 2019: история и традиции праздника (видео)

05:41, 19 января 2019
Общество
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На Крещение освящают воду во всех церквях, а также освящают реки, пруды и озера. Главным праздничным обрядом является купание в проруби.

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Верующие идут к заранее прорубленной проруби, которая у них ассоциируются с рекой Иордан.

Возле водоемов собираются толпы желающих окунуться в святую воду. Древние украинцы верили, что в этот день вода в реках «волнуется» и становится целебной.

Христиане верят, что в полночь на Крещение вода имеет целебные свойства, и набранная в этот день вода из освященного источника или освященная в церкви, сохраняет эти качества в течение всего года.

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Теги: #Иордания#Крещение#купание на Крещение