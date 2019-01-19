Крещение 2019: история и традиции праздника (видео)
05:41, 19 января 2019Общество
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19 января украинцы празднуют Крещение господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла.
Крещение 2019: история и традиции праздника
Это большой праздник в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.
На Крещение освящают воду во всех церквях, а также освящают реки, пруды и озера. Главным праздничным обрядом является купание в проруби.
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Верующие идут к заранее прорубленной проруби, которая у них ассоциируются с рекой Иордан.
Возле водоемов собираются толпы желающих окунуться в святую воду. Древние украинцы верили, что в этот день вода в реках «волнуется» и становится целебной.
Христиане верят, что в полночь на Крещение вода имеет целебные свойства, и набранная в этот день вода из освященного источника или освященная в церкви, сохраняет эти качества в течение всего года.
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