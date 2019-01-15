Там молятся за убийц украинцев: Порошенко обратился к прихожанам бывшей УПЦ МП

Президент подчеркнул, что ПЦУ является основой духовной независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко призвал прихожан бывшей УПЦ МП определиться, хотят ли они ходить в церковь, в которой молятся за власть и войско России, которое убивает украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время благодарственного молебна за получение томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке.

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"Если вам действительно что-то не так, когда вы ходите в церковь, где службу Божью начинают с молитвы за (предстоятеля РПЦ) Кирилла, и вам трудно, то не ходите туда. Если в этой церкви молятся за российскую власть и за российское войско, которое убивает украинцев, примите для себя решение", - призвал президент.

По его словам, в то же время в Украине церковь должна быть отделена от государства, особенно от иностранного государства, "когда из-за границы церковь получает инструкции и создает «пятую колонну».

"Сейчас происходит процесс создания государства, мы с вами создаем новое независимое Украинское государство", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что ПЦУ является основой духовной независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.