"Чувствую вину перед Украиной": российский активист рассказал о поддержке пленных моряков (фото)

Он отметил, что подобная поддержка - это только одно из направлений деятельности.

В России активист, программист в сфере информационных технологий Константин Котов вышел с одиночным пикетом в знак поддержки украинских военнопленных моряков, захваченных ФСБ РФ у Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает корреспондент “Прямого” с места события.

Читайте такжеУкраинские моряки на "суде" в Москве назвали себя военнопленными и отказались давать показания

“Я - общественный активист, я поддерживаю украинских моряков, которых сейчас незаконно судят в закрытом суде. Я считаю, что они военнопленные, не нарушили российских законов, а были взяты незаконно в плен российским государством”, - рассказал активист.

На вопрос корреспондента, не боится ли он за себя, выходя на пикет в России, активист отметил, что ситуация в стране действительно достаточно напряженная.

“Ну, ситуация напряженная. Я уже стою в одиночных пикетах достаточно давно. Мы с шестого сентября стоим возле администрации президента с требованием освобождения украинских политических заключенных. В одиночном пикете. Задержания были, но я бы не сказал, что это частое явление”, - добавил активист.

Он также отметил, что подобная поддержка - это только одно из направлений деятельности.

“Мы передаем морякам продукты. То есть, мы занимаемся волонтерской помощью морякам. С момента, как они появились в наших тюрьмах, в СИЗО, мы начали передавать им передачи, вещи, продукты. То есть максимально их поддерживаем. Помогаем родственникам писать письма. Мы не оставляем этих людей. Я считаю, что наша страна ответственна. Я чувствую вину перед Украиной и пытаюсь вот хотя бы таким образом искупить вину в этой ситуации”, - заключил активист.