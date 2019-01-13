Пуля была очень глубоко: активист Михайлик рассказал о своем состоянии после сложной операции (фото)

Операция длилась почти пять часов вместо запланированных двух.

В Мюнхене (Германия) операция по удалению пули из легкого лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение, длилась почти 5 часов.

Об этом Михайлик сегодня сообщил в Facebook.

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По его словам, операция оказалась намного сложнее, чем предполагали, в том числе немецкие медики.

«Пуля была очень глубоко в ткани легкого и еще прикрыта аортой. Именно эту аорту пуля разорвала после выстрела, принеся мне большую потерю крови и клиническую смерть.

Поэтому немецким врачам пришлось вскрыть грудную клетку и удалить часть легкого вместе с пулей. А операция длилась вместо запланированных 2-х часов почти 5», - написал Михайлик.

По его словам, сейчас с ним все хорошо, но в мюнхенской клинике ему придется остаться дольше, чем планировалось. Он также благодарит одесских врачей, которые спасли его жизнь и реанимировали.

Он также выражает благодарность немецкой стороне – правоохранителям, медикам и правительству, согласившемуся оплатить операцию и экспертизу изъятой пули.

«Эти расходы очень существенные», - акцентировал активист.

Кроме того, Михайлик благодарит всех людей, поддержавших его и оказавших соответствующее содействие.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика изначально настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

Однако в начале января этого года Михайлик заявил о затягивании украинскими правоохранителями оформления документов для обеспечения законности передачи пули, которую изымут из его тела.

Хирургическое вмешательство должно было состояться утром 9 января, но было перенесено из-за отсутствия документов, которые ждут в Германии.

Как сообщил в Facebook бывший заместитель председателя Одесской облгосадминистрации (при Михаиле Саакашвили) Александр Боровик, операцию Михайлику будут делать в ведущей клинике Мюнхена, а Мюнхенский институт криминальной медицины проведет независимую экспертизу пули.

10 января Михайлик сообщил УНИАН, что операция назначена на утро 11 января, и, по его данным, по состоянию на вечер четверга необходимые документы к немецким правоохранителям не поступали.

В пятницу, 11 января, в Нацполиции заявили, что все необходимые документы направлены в Германию и пуля уже извлечена.