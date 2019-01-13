Томос об автокефалии привезли в Винницу: фото

Документ внесли в винницкий Спасо-Преображенский Кафедральный Собор.

В винницком Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе состоялся молебен за получение томоса об автокефалии ПЦУ, в котором, среди прочих, приняли участие президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

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В Собор был внесено томос об автокефалии украинской церкви. Молебен отслужили Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний и Митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Кроме того, в рамках рабочей поездки президент и премьер пообщались с верующими.

Как сообщал УНИАН, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".

6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.