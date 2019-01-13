"Веселитесь и радуйтесь": самые душевные поздравления со Старым Новым годом
Приближается традиционный для украинцев праздник Старый Новый год, во время празднования которого принято желать друг другу счастья и благополучия, засевая дома рожью и пшеницей. Итак, УНИАН предлагает вам подборку самых душевных и доброжелательных поздравлений с Щедрым вечером и Старым Новым годом.
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Когда на улице холодно и пусто,
Пусть душу греет радостное тепло,
Все что есть на свете хорошее,чистое,светлое,
Чтобы в твоем сердце сейчас расцвело!
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Веселитесь и радуйтесь,
Нам ступает на порог,
Странный праздник,непостижимое,
Добрый старый новый год!
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Пусть доходы и достатки,
Не проходят вашу хатку,
Пусть ведется и прибывает,
Счастье пусть вас не проходит,
Радости на каждом шагу,
В старом новом году!
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Пусть засияют новогодние огни!
Счастья и благополучия вашей семье!
Желаю, чтобы согласие дома было,
И чтобы радовалась вся ваша семья,
Чтобы год приходящий,
Был лучшим, чем всегда,
Удачи в бизнесе,
И во делах всех!
***
Желаю искренних улыбок
И сердечного тепла,
В Новом году вам много
Счастья,нежности, добра!
***
Щедрик, щедрик, щедринец,
Ой, какой я молодец!
Пришел посыпать, зернышек забыл взять.
Есть у меня в кармане гороха полжменьки.
Сею, вею, посеваю зимой на лето.
Помоги, Боже, чтобы все было гоже:
И рожь, и пшеница, и всякая пашница.
Со Старым Новым годом будьте и меня не забудьте!
***
Сею, сею, посеваю,
Со Старым Новым годом Вас поздравляю!
На этот новый год,
Чтобы уродилось лучше,
Чем в прошлом году!
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На счастье, на здоровье, и новое лето
Роди, Боже, жито, пшеницу и всякую пашницу
Добрый день, будьте здоровы со Старым Новым годом
***
Сею, сею, посеваю,
Что дадите, спрячу.
Что не дадите,
То сами съедите.
***
Счастья, здоровья хозяину желаем.
Щедрий вечер, дом-светлица,
Сейся-родись, рожь, пшеница!
Сею, вею, посеваю,
Со Старым Новым годом Вас поздравляю.
***
Или он старый, может он новее -
Пусть голову над этим ломает кто-то другой.
Тебя же я просто хочу поздравить,
Здоровья, радости, любви пожелать!
Возможно, позабыв что-то ненароком,
Короче – со старым Новым годом!!!
***
Лишь наш украинский род
Знает Старый Новый год!
Снова стол мы накрываем
И гостей всех созываем.
Не устали выпивать -
Будем снова праздновать!
А мороз на улице - ух!
Живи и крепни украинский дух!
Со Старым Новым Годом!!
***
Го-го, коза, го-го, серая,
Ой расходилась, развеселилась,
При своем дворе, при хозяине!
Где коза ходит, там жито родит,
Где не бывает, там полегает;
Где коза туп-туп,
Там жизнь семь куч,
Где коза рогом,
Там рожь стогом,
Где коза хвостом,
Там жито кустом.
***
Чтобы ЕВРО было скрыто в кладовке,
Чтобы сало хрюкало во дворе,
Чтобы в гараже стоял Феррари,
В сарае-Лексус еще в паре,
В доме- из мрамора камин,
Да и бассейн, хотя бы один.
Чтобы гидромассажер с Джакузи,
Чтобы Хенесси болталось в пузе.
Поздравляю со Старым Новым Годом!
***
Желаем хорошо отпраздновать Старый Новый год, а для тех, кто готов активно участвовать в праздновании с украинскими традициями, советуем подборку лучших посевалок на Старый Новый год.