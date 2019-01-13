"Веселитесь и радуйтесь": самые душевные поздравления со Старым Новым годом

УНИАН предлагает подборку самых душевных и доброжелательных поздравлений с Маланкой и Старым Новым годом.

Приближается традиционный для украинцев праздник Старый Новый год, во время празднования которого принято желать друг другу счастья и благополучия, засевая дома рожью и пшеницей. Итак, УНИАН предлагает вам подборку самых душевных и доброжелательных поздравлений с Щедрым вечером и Старым Новым годом.

***

Когда на улице холодно и пусто,

Пусть душу греет радостное тепло,

Все что есть на свете хорошее,чистое,светлое,

Чтобы в твоем сердце сейчас расцвело!

***

Веселитесь и радуйтесь,

Нам ступает на порог,

Странный праздник,непостижимое,

Добрый старый новый год!

***

Пусть доходы и достатки,

Не проходят вашу хатку,

Пусть ведется и прибывает,

Счастье пусть вас не проходит,

Радости на каждом шагу,

В старом новом году!

***

Пусть засияют новогодние огни!

Счастья и благополучия вашей семье!

Желаю, чтобы согласие дома было,

И чтобы радовалась вся ваша семья,

Чтобы год приходящий,

Был лучшим, чем всегда,

Удачи в бизнесе,

И во делах всех!

***

Желаю искренних улыбок

И сердечного тепла,

В Новом году вам много

Счастья,нежности, добра!

***

Щедрик, щедрик, щедринец,

Ой, какой я молодец!

Пришел посыпать, зернышек забыл взять.

Есть у меня в кармане гороха полжменьки.

Сею, вею, посеваю зимой на лето.

Помоги, Боже, чтобы все было гоже:

И рожь, и пшеница, и всякая пашница.

Со Старым Новым годом будьте и меня не забудьте!

***

Сею, сею, посеваю,

Со Старым Новым годом Вас поздравляю!

На этот новый год,

Чтобы уродилось лучше,

Чем в прошлом году!

***

На счастье, на здоровье, и новое лето

Роди, Боже, жито, пшеницу и всякую пашницу

Добрый день, будьте здоровы со Старым Новым годом

***

Сею, сею, посеваю,

Что дадите, спрячу.

Что не дадите,

То сами съедите.

***

Счастья, здоровья хозяину желаем.

Щедрий вечер, дом-светлица,

Сейся-родись, рожь, пшеница!

Сею, вею, посеваю,

Со Старым Новым годом Вас поздравляю.

***

Или он старый, может он новее -

Пусть голову над этим ломает кто-то другой.

Тебя же я просто хочу поздравить,

Здоровья, радости, любви пожелать!

Возможно, позабыв что-то ненароком,

Короче – со старым Новым годом!!!

***

Лишь наш украинский род

Знает Старый Новый год!

Снова стол мы накрываем

И гостей всех созываем.

Не устали выпивать -

Будем снова праздновать!

А мороз на улице - ух!

Живи и крепни украинский дух!

Со Старым Новым Годом!!

***

Го-го, коза, го-го, серая,

Ой расходилась, развеселилась,

При своем дворе, при хозяине!

Где коза ходит, там жито родит,

Где не бывает, там полегает;

Где коза туп-туп,

Там жизнь семь куч,

Где коза рогом,

Там рожь стогом,

Где коза хвостом,

Там жито кустом.

***

Чтобы ЕВРО было скрыто в кладовке,

Чтобы сало хрюкало во дворе,

Чтобы в гараже стоял Феррари,

В сарае-Лексус еще в паре,

В доме- из мрамора камин,

Да и бассейн, хотя бы один.

Чтобы гидромассажер с Джакузи,

Чтобы Хенесси болталось в пузе.

Поздравляю со Старым Новым Годом!

***

Желаем хорошо отпраздновать Старый Новый год, а для тех, кто готов активно участвовать в праздновании с украинскими традициями, советуем подборку лучших посевалок на Старый Новый год.