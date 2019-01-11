Украинский рецепт благополучия и счастья: лучшие посевалки на Старый Новый год
В ночь на 14 января в Украине отмечают так называемый Старый Новый год – Новый год по старому календарю. С самого утра молодые парни засевают свой дом рожью и пшеницей, после чего идут с такой же миссией в другие дома, получая за это гостинцы и деньги. Такая традиция связана с тем, что наши предки в этот день отмечали также день святого Василия, который является покровителем земледелия – одного из самых традиционных и важных дел украинцев.
Народные посевалки:
А в полі, полі сам Господь ходив,
Сам Господь ходив, жито породив,
Жито-пшеницю, всяку пашницю.
Діва Марія за Ним ходила,
За Ним ходила, Його просила:
А вроди, Боже, жито-пшеницю,
Жито-пшеницю, всяку пашницю!
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Многая літа!
***
Сію-вію-посіваю
З Новим Роком Вас вітаю
Сію щедро із долоні
По долівці по ослоні
Засіваю Вашу Xату
Будьте радісні й багаті
Сію густо перехресно
На добробут Людям Чесним
Промовляю з кожним кроком
З Новим Щастям з Новим Роком!
Сію-сію-посіваю
З Новим Роком Вас вітаю!
***
Ходе Ілля на Василя
Ходе Ілля на Василя
Несе Пугу Житяную
Куди махне Жито росте
Вроди Боже Жито-Пшеницю
І Всяку Пашницю
У Полі Ядро
У Домі Добро
У Полі Колосок
А у Домі Пирожок
Здрастуйте з Новим Годом
З Василем!
***
Сійся-родися Жито-Пшениця
Всяка Пашниця
Коноплі під Стелю
І Лен по коліна!
Щоб Вас ніколи голова не боліла
Щоб була у Вас завжди Радість і Втіxа
Щоб Ваша Хата не знала лиxа
Xай Добро і Щастя Вас не минає
Щедрість і Ласка всіx звеселяє!
Сійся-родися Жито-Пшениця
Сійся-родися Жито-Пшениця
Всяка Пашниця
Зверху Колосиста зісподу Корениста
Будьте з Святом здорові
З Новим Роком!
Сійся родися Жито Пшениця !
Сійся-родися Жито Пшениця !
На Щастя на Здоров'я на цей Новий Рік
Щоб Вам вродилося як торік
Коноплі до Стелі щоб було Дома весело
Льон по коліна щоб у Вас голова не боліла !
***
На Щастя на Здоров'я на Новий Рік
Аби вам си родило
Краще як торік
Жито-Пшениця
Всяка Пашниця
Колопні по стелю
Сорочка по землю
А Лен по коліна
Аби вас хрещених
Голова не боліла
Будьте здорові
З Новим Роком! З Василем!
На Щастя на Здоров'я на Новий Рік !
Роди Боже лучче чим торік
Жито-Пшеницю Всяку Паляницю
Картоплю як довбня Коноплі під стелю
Льон по коліна щоб у Вас ні спина ні голова не боліли
Здрастуйте з Новим Роком !
На Щастя на Здоров'я на Новий Рік !
Роди Боже Жито-Пшеницю і Всяку Пашницю
Із Снопика мірка а з Колоска жмінька !
На Щастя на Здоров'я на Новий Рік !
Роди Боже Жито-Пшеницю і Всяку Пашницю
Коноплі під стелю Льон по коліна
Щоб у Ваших хрещених голова не боліла
Будьте здорові з Святом та з Новим Роком !
На Щастя на Здоров'я на Новий Год !
Дай Боже Жито-Пшеницю
Всяку Паляницю і Дітей копицю
З Новим Роком Вас вітаєм
Щастя й Долі Вам бажаєм
Щоб у Вашому Селі було повно на Столі
***
Сиплю на Вас Жито щоб довго Вам жити
Ще й Пшеницю Яру щоб горя не знали
Сиплю на Вас Просо щоб мирно жилося
Сиплю й Овес щоб Вами гордився Рід увесь
На Щастя на Здоров'я !
***
Помагай Біг
На Щастя на Здоров'я
На той Новий Рік
Ледви-м ся до Вас приволік
Сійся-родися
Жито-Пшениця
Часник як Бик
Цибуля як Дуля
Буряки як Мацькові ходаки
А Овес яко пес!
***
Ходить Ілля на Василя
Сіє Xугу Життяную
Де сіє там промовляє
Зароди Боже Жито-Пшеницю
І Всяку Пашницю
На Щастя на Здоров'я
На Многая Літа
Щоб у Полі Зерно
А в Xаті Добро!
Ходить Ілля на Василя
Носить Пугу Житяную
Де замахне Жито росте
Роди Боже Жито-Пшеницю
Всяку Пашницю
У Полі Ядро а в Домі Добро!
Ходить Ілля на Василя
Носить Пугу Житяную
Де замахне Жито росте
Роди Боже Жито-Пшеницю
Всяку Пашницю.
У Полі Ядро
А в Домі Добро!
Ходить Ілля на Василя
Куди махне Жито пахне
З Того Колосочка Жита Бочка
Добривечір!
Ходить Ілля на Василя
Носить Пугу Житяную
А Другую Просяную
Він сюди махне і туди махне
Усе Житом заросте.
Уроди Боже Жито-Пшеницю
І Всяку Пашницю
У Полі Зерно – а в Домі Добро
На Току Ворошок – а в Печі Пирожок
А мені Пирогів у Мішок!
***
Приходив Ілля тай до Василя
Приносив Муку Житню й таку
Куди не махнеш там Жито росте
А в Полі Зерно а в Домі Добро
На Щастя на Здоров'я !
Роди Боже Жито й Пшеницю
І Всяку Пашницю !
***
Місяченьку, мій братіку,
Зійди рано, постій мало,
Поки я бички запрягаю,
Жито-пшеницю розсіваю.
Сійся, родися, жито й пшениця,
Без кукілю, без метелиці,
А нам, діткам, по варяниці
***
Авторские посевалки
(если дверь откроет женщина)
Сипле сніг, летить, кружляє,
Засіваночка лунає
Щоб до вашої оселі
Прибули свята веселі
І принесли вам у хату
Несподіванок багато:
Одяг весь від кутюр'є,
З діамантами кольє,
Грошеняток із мільйон
І похід у спа-салон,
Чоловіка не скупого —
Бізнесмена молодого,
А маленьких діточок —
Як на небі зірочок!
Щоб здійснились ці бажання,
З Новим роком вам вітання!
Л. Антонова
***
(если дверь откроет мужчина)
Сипле сніг, летить, кружляє,
Засіваночка лунає!
Щоб до вашої оселі
Прибули свята веселі
І принесли вам у хату
Несподіванок багато:
«Мерседеса» у гараж,
Грошей два мільйони аж,
Лазню, бокс, футбол, рибалку,
Кума, борщ, горілки чарку,
Шефа доброго, як тато,
Превеликої зарплати,
Жінку ніжну, тещу тиху,
Діточок малих на втіху!
Щоб здійснились ці бажання,
З Новим роком вам вітання!
Л. Антонова
***
Сею-засеваю...
Сію-засіваю зерня на паркет,
Щоб розквітла доля, як троянд букет!
Сію-засіваю я на килими,
Щоб в душі і серці не було зими!
Сію-засіваю зерня на підлогу,
Щоб була легкою вам життя дорога!
Л. Антонова
***
Святой Василий
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!!!
Ще й навчив казати так:
«На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!!!»
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм
Л. Пинчук
***
Посевалка на добро
Сію, сію, засіваю!..
На добро я уповаю!
Ось пшеничка і пшоно,
Щоб кохання тут цвіло!
Ось горох і чечевиця,
Щоб всміхались ваші лиця.
Гречки, ячки вам і рису,
Рік Новий щоб не барився,
А приніс у вашу хату
Все, що можна лиш бажати!
С. Крупчан
***
Посевалка на урожай
Сієм, вієм, засіваєм,
Зло добром ми задуваєм,
Щоб вам легко все вдавалось,
Ясне сонечко всміхалось,
Щоб завжди у вас на полі
Врожаю було доволі.
Проросте хай ця пшениця,
Хай буяє й колоситься,
Буде хліб хай на столі
І у місті, і в селі!
А. Майданюк