Украинский рецепт благополучия и счастья: лучшие посевалки на Старый Новый год

УНИАН сделал для вас подборку лучших посевалок на Старый Новый год.

В ночь на 14 января в Украине отмечают так называемый Старый Новый год – Новый год по старому календарю. С самого утра молодые парни засевают свой дом рожью и пшеницей, после чего идут с такой же миссией в другие дома, получая за это гостинцы и деньги. Такая традиция связана с тем, что наши предки в этот день отмечали также день святого Василия, который является покровителем земледелия – одного из самых традиционных и важных дел украинцев.

Народные посевалки:

А в полі, полі сам Господь ходив,

Сам Господь ходив, жито породив,

Жито-пшеницю, всяку пашницю.

Діва Марія за Ним ходила,

За Ним ходила, Його просила:

А вроди, Боже, жито-пшеницю,

Жито-пшеницю, всяку пашницю!

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Многая літа!

***

Сію-вію-посіваю

З Новим Роком Вас вітаю

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу Xату

Будьте радісні й багаті

Сію густо перехресно

На добробут Людям Чесним

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям з Новим Роком!

Сію-сію-посіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

***

Ходе Ілля на Василя

Ходе Ілля на Василя

Несе Пугу Житяную

Куди махне Жито росте

Вроди Боже Жито-Пшеницю

І Всяку Пашницю

У Полі Ядро

У Домі Добро

У Полі Колосок

А у Домі Пирожок

Здрастуйте з Новим Годом

З Василем!

***

Сійся-родися Жито-Пшениця

Всяка Пашниця

Коноплі під Стелю

І Лен по коліна!

Щоб Вас ніколи голова не боліла

Щоб була у Вас завжди Радість і Втіxа

Щоб Ваша Хата не знала лиxа

Xай Добро і Щастя Вас не минає

Щедрість і Ласка всіx звеселяє!

Сійся-родися Жито-Пшениця

Сійся-родися Жито-Пшениця

Всяка Пашниця

Зверху Колосиста зісподу Корениста

Будьте з Святом здорові

З Новим Роком!

Сійся родися Жито Пшениця !

Сійся-родися Жито Пшениця !

На Щастя на Здоров'я на цей Новий Рік

Щоб Вам вродилося як торік

Коноплі до Стелі щоб було Дома весело

Льон по коліна щоб у Вас голова не боліла !

***

На Щастя на Здоров'я на Новий Рік

Аби вам си родило

Краще як торік

Жито-Пшениця

Всяка Пашниця

Колопні по стелю

Сорочка по землю

А Лен по коліна

Аби вас хрещених

Голова не боліла

Будьте здорові

З Новим Роком! З Василем!

На Щастя на Здоров'я на Новий Рік !

Роди Боже лучче чим торік

Жито-Пшеницю Всяку Паляницю

Картоплю як довбня Коноплі під стелю

Льон по коліна щоб у Вас ні спина ні голова не боліли

Здрастуйте з Новим Роком !

На Щастя на Здоров'я на Новий Рік !

Роди Боже Жито-Пшеницю і Всяку Пашницю

Із Снопика мірка а з Колоска жмінька !

На Щастя на Здоров'я на Новий Рік !

Роди Боже Жито-Пшеницю і Всяку Пашницю

Коноплі під стелю Льон по коліна

Щоб у Ваших хрещених голова не боліла

Будьте здорові з Святом та з Новим Роком !

На Щастя на Здоров'я на Новий Год !

Дай Боже Жито-Пшеницю

Всяку Паляницю і Дітей копицю

З Новим Роком Вас вітаєм

Щастя й Долі Вам бажаєм

Щоб у Вашому Селі було повно на Столі

***

Сиплю на Вас Жито щоб довго Вам жити

Ще й Пшеницю Яру щоб горя не знали

Сиплю на Вас Просо щоб мирно жилося

Сиплю й Овес щоб Вами гордився Рід увесь

На Щастя на Здоров'я !

***

Помагай Біг

На Щастя на Здоров'я

На той Новий Рік

Ледви-м ся до Вас приволік

Сійся-родися

Жито-Пшениця

Часник як Бик

Цибуля як Дуля

Буряки як Мацькові ходаки

А Овес яко пес!

***

Ходить Ілля на Василя

Сіє Xугу Життяную

Де сіє там промовляє

Зароди Боже Жито-Пшеницю

І Всяку Пашницю

На Щастя на Здоров'я

На Многая Літа

Щоб у Полі Зерно

А в Xаті Добро!

Ходить Ілля на Василя

Носить Пугу Житяную

Де замахне Жито росте

Роди Боже Жито-Пшеницю

Всяку Пашницю

У Полі Ядро а в Домі Добро!

Ходить Ілля на Василя

Носить Пугу Житяную

Де замахне Жито росте

Роди Боже Жито-Пшеницю

Всяку Пашницю.

У Полі Ядро

А в Домі Добро!

Ходить Ілля на Василя

Куди махне Жито пахне

З Того Колосочка Жита Бочка

Добривечір!

Ходить Ілля на Василя

Носить Пугу Житяную

А Другую Просяную

Він сюди махне і туди махне

Усе Житом заросте.

Уроди Боже Жито-Пшеницю

І Всяку Пашницю

У Полі Зерно – а в Домі Добро

На Току Ворошок – а в Печі Пирожок

А мені Пирогів у Мішок!

***

Приходив Ілля тай до Василя

Приносив Муку Житню й таку

Куди не махнеш там Жито росте

А в Полі Зерно а в Домі Добро

На Щастя на Здоров'я !

Роди Боже Жито й Пшеницю

І Всяку Пашницю !

***

Місяченьку, мій братіку,

Зійди рано, постій мало,

Поки я бички запрягаю,

Жито-пшеницю розсіваю.

Сійся, родися, жито й пшениця,

Без кукілю, без метелиці,

А нам, діткам, по варяниці

***

Авторские посевалки

(если дверь откроет женщина)

Сипле сніг, летить, кружляє,

Засіваночка лунає

Щоб до вашої оселі

Прибули свята веселі

І принесли вам у хату

Несподіванок багато:

Одяг весь від кутюр'є,

З діамантами кольє,

Грошеняток із мільйон

І похід у спа-салон,

Чоловіка не скупого —

Бізнесмена молодого,

А маленьких діточок —

Як на небі зірочок!

Щоб здійснились ці бажання,

З Новим роком вам вітання!

Л. Антонова

***

(если дверь откроет мужчина)

Сипле сніг, летить, кружляє,

Засіваночка лунає!

Щоб до вашої оселі

Прибули свята веселі

І принесли вам у хату

Несподіванок багато:

«Мерседеса» у гараж,

Грошей два мільйони аж,

Лазню, бокс, футбол, рибалку,

Кума, борщ, горілки чарку,

Шефа доброго, як тато,

Превеликої зарплати,

Жінку ніжну, тещу тиху,

Діточок малих на втіху!

Щоб здійснились ці бажання,

З Новим роком вам вітання!

Л. Антонова

***

Сею-засеваю...

Сію-засіваю зерня на паркет,

Щоб розквітла доля, як троянд букет!

Сію-засіваю я на килими,

Щоб в душі і серці не було зими!

Сію-засіваю зерня на підлогу,

Щоб була легкою вам життя дорога!

Л. Антонова

***

Святой Василий

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!!!

Ще й навчив казати так:

«На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров'я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!!!»

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм

Л. Пинчук

***

Посевалка на добро

Сію, сію, засіваю!..

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік Новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

С. Крупчан

***

Посевалка на урожай

Сієм, вієм, засіваєм,

Зло добром ми задуваєм,

Щоб вам легко все вдавалось,

Ясне сонечко всміхалось,

Щоб завжди у вас на полі

Врожаю було доволі.

Проросте хай ця пшениця,

Хай буяє й колоситься,

Буде хліб хай на столі

І у місті, і в селі!

А. Майданюк