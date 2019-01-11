Сегодня в Германии состоится операция по извлечению пули у одесского активиста Михайлика

По словам активиста, из Украины так и не поступили необходимые документы для обеспечения законности передачи пули.

Сегодня в Германии прооперируют лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение.

Об этом УНИАН вечером 10 января сообщил Михайлик.

По его словам, операция по извлечению пули назначена на утро 11 января.

Также он заявил, что из Украины так и не поступили необходимые документы для обеспечения законности передачи пули.

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«В правоохранительные органы Германии пришел какой-то «запрос на сопровождение», но официальные документы из ГПУ еще не поступали. С украинской стороны ни со мной, ни с моим адвокатом по этому вопросу так никто и не связался. Из украинского консульства в Мюнхене тоже никто не приходил», - сообщил активист.

Михайлик пояснил, каким образом будет осуществляться запланированная ранее процедура передачи извлеченной пули.

«10 января у меня были представители немецкой полиции и обещали присутствовать при проведении хирургической операции. Они должны забрать изъятую пулю и держать ее у себя до получения всех официальных документов из ГПУ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика изначально настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

Однако в начале января этого года Михайлик заявил о затягивании украинскими правоохранителями оформления документов для обеспечения законности передачи пули, которую изымут из его тела.

Хирургическое вмешательство должно было состояться утром 9 января, но было перенесено из-за отсутствия документов, которые ждут в Германии.

Как сообщил в Facebook бывший заместитель председателя Одесской облгосадминистрации (при Михаиле Саакашвили) Александр Боровик, операцию Михайлику будут делать в ведущей клинике Мюнхена, а Мюнхенский институт криминальной медицины проведет независимую экспертизу пули.