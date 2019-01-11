Украинские правоохранители так и не прислали в Германию необходимые документы по операции активисту Михайлику

Обещанные документы из Украины в Мюнхен пока не поступили, но присутствие на операции немецких полицейских будет обеспечено.

В пятницу утром лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение, должны прооперировать в ведущей клинике Мюнхена.

Об этом УНИАН в эксклюзивном интервью сообщил сам Михайлик, который сейчас находится в Германии.

Он рассказал, что операция по извлечению пули назначена на ранее утро 11 января. Также он заявил, из Украины так и не поступили необходимые документы для обеспечения законности передачи пули.

"В правоохранительные органы Германии пришел какой-то «запрос на сопровождение», но официальных документов из ГПУ еще не поступало. С украинской стороны ни со мной, ни с моим адвокатом по этому вопросу так никто и не связался. Из украинского консульства в Мюнхене тоже никто не приходил", - сообщил активист.

Михайлик пояснил, каким образом будет осуществляться запланированная ранее процедура передачи извлеченной пули.

"10 января у меня были представители немецкой полиции и обещали присутствовать при проведении хирургической операции. Они должны забрать изъятую пулю и держать ее у себя до получения всех официальных документов из ГПУ", - сказал он.

Михайлик добавил, что в Мюнхене с ним находится супруга, которая поддерживает его морально. По его словам, с ним связались представители берлинского телеканала Arte. Немецкие журналисты интересовались историей Олега Михайлика и высказали намерение приехать к нему после операции по извлечению.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика изначально настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

Однако в начале января этого года Михайлик заявил о срыве украинскими правоохранителями процедуры передачи пули, из-за затягивания подготовки документов для законности процедуры ее изъятия из тела. Хирургическое вмешательство должно было состояться утром 9 января, но было перенесено из-за отсутствия документов, которые ждут в Германии.

Как сообщил, в Facebook бывший заместитель председателя Одесской областной государственной администрации (при Михаиле Саакашвили), экс-кандидат в мэры Одессы (2015 г.) Александр Боровик, который сейчас находится в Мюнхене, операцию Михайлику будет делать главный хирург больницы. Мюнхенский Институт Криминальной Медицины проведет независимую экспертизу пули.