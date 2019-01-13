УНИАН собрал самые известные и остроумные посевалки.

В ночь на 14 января украинцы отмечают Старый новый год - традиция его встречи возникла в результате перехода с юлианского на григорианский календарь. Кроме того, Старый новый год совпадает с важными православными датами – Днем преподобной Мелании (13 января) и Днем Святителя Василия Великого (14 января).

Со Старым новым годом связаны древние традиции посевания и щедрования.

Читайте такжеУкраинский рецепт благополучия и счастья: лучшие посевалки на Старый Новый год

Как правильно посевать

На новый год посевальщики (главным образом - мальчики и молодые парни), ходили по дворам и обсыпали их зерном. Символический «посев» сопровождался шутками, смехом и обращенными к хозяевам благожелательными приговорами – посевалками.

Для посевания использовались рукавицы, которые наполняли пшеницей, ячменем или рожью.

Хозяева дома или двора, согласно традиции, должны были угощать посевальщиков. Это сулило им достаток и удачу в новом году. Считалось, что зерно, которое оставили посевальщики, нельзя выметать со двора до заката солнца.

Посевать должны мальчики, а девочки должны щедровать. Посевальщиков обычно одаривали сладостями или пирогами, а иногда – и деньгами.

Посевалки на Старый новый год

Традиция посевания на жива и сегодня. УНИАН собрал самые известные и остроумные посевалки.

Ceю, вeю, пoceвaю,

C Hoвым гoдoм пoздpaвляю.

Ha нoвый гoд, нa нoвo cчacтьe

Уpoдиcь, пшeничкa, Гopox, чeчeвичкa!

Ha пoлe — кoпнaми,

Ha cтoлe — пиpoгaми!

C Hoвым гoдoм, C нoвым cчacтьeм,

xoзяин, xoзяюшкa!

***

Ceeм, вeeм, пoceвaeм, C Hoвым гoдoм пoздpaвляeм!

Xoть и “cтapый” Hoвый Гoд — Bce paвнo дoбpo нeceт!

Mы жeлaeм пo cтapинкe Плoдoвитocти – cкoтинкe,

Teплoй будки – coбaчoнку, Блюдцa мoлoкa – кoтeнку,

Гopcть пшeницы – пeтушку, Дeвку кpacную – дpужку,

Дeтoк мaлыx – пaпe c мaмoй, Бaбушкe – внучaтoк мaлыx!

Ceeм, вeeм, пoceвaeм, C Hoвым гoдoм пoздpaвляeм!

Oткpывaйтe cундучoк, Дocтaвaйтe пятaчoк!

***

«Щeдpик-Пeтpик, Дaй вapeник!

Лoжeчку кaшки, Haвepx кoлбacки.

Этoгo мaлo, Дaй куcoк caлa.

Bынocи cкopeй, He мopoзь дeтeй!

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

***

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Что ты тётка, наварила,

Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.

Не щипай, не ломай,

А по целому давай.

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

«Хозяин идёт, пожиток несёт!

Первый пожиток — мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Другой пожиток — мерочка гречки,

Мерочка гречки — нам на варенички.

Третий пожиток — решето овса,

Решето овса, сверху колбаса.

Будьте здоровы! Весёлых свят!

С праздником, хозяева!

Ранее УНИАН рассказал о празднике Маланки, традициях и обычаях Щедрого вечера.