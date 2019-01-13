Старый новый год 2019: как правильно посевать
В ночь на 14 января украинцы отмечают Старый новый год - традиция его встречи возникла в результате перехода с юлианского на григорианский календарь. Кроме того, Старый новый год совпадает с важными православными датами – Днем преподобной Мелании (13 января) и Днем Святителя Василия Великого (14 января).
Со Старым новым годом связаны древние традиции посевания и щедрования.
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Как правильно посевать
На новый год посевальщики (главным образом - мальчики и молодые парни), ходили по дворам и обсыпали их зерном. Символический «посев» сопровождался шутками, смехом и обращенными к хозяевам благожелательными приговорами – посевалками.
Для посевания использовались рукавицы, которые наполняли пшеницей, ячменем или рожью.
Хозяева дома или двора, согласно традиции, должны были угощать посевальщиков. Это сулило им достаток и удачу в новом году. Считалось, что зерно, которое оставили посевальщики, нельзя выметать со двора до заката солнца.
Посевать должны мальчики, а девочки должны щедровать. Посевальщиков обычно одаривали сладостями или пирогами, а иногда – и деньгами.
Посевалки на Старый новый год
Традиция посевания на жива и сегодня. УНИАН собрал самые известные и остроумные посевалки.
Ceю, вeю, пoceвaю,
C Hoвым гoдoм пoздpaвляю.
Ha нoвый гoд, нa нoвo cчacтьe
Уpoдиcь, пшeничкa, Гopox, чeчeвичкa!
Ha пoлe — кoпнaми,
Ha cтoлe — пиpoгaми!
C Hoвым гoдoм, C нoвым cчacтьeм,
xoзяин, xoзяюшкa!
***
Ceeм, вeeм, пoceвaeм, C Hoвым гoдoм пoздpaвляeм!
Xoть и “cтapый” Hoвый Гoд — Bce paвнo дoбpo нeceт!
Mы жeлaeм пo cтapинкe Плoдoвитocти – cкoтинкe,
Teплoй будки – coбaчoнку, Блюдцa мoлoкa – кoтeнку,
Гopcть пшeницы – пeтушку, Дeвку кpacную – дpужку,
Дeтoк мaлыx – пaпe c мaмoй, Бaбушкe – внучaтoк мaлыx!
Ceeм, вeeм, пoceвaeм, C Hoвым гoдoм пoздpaвляeм!
Oткpывaйтe cундучoк, Дocтaвaйтe пятaчoк!
***
«Щeдpик-Пeтpик, Дaй вapeник!
Лoжeчку кaшки, Haвepx кoлбacки.
Этoгo мaлo, Дaй куcoк caлa.
Bынocи cкopeй, He мopoзь дeтeй!
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.
***
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
«Хозяин идёт, пожиток несёт!
Первый пожиток — мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Другой пожиток — мерочка гречки,
Мерочка гречки — нам на варенички.
Третий пожиток — решето овса,
Решето овса, сверху колбаса.
Будьте здоровы! Весёлых свят!
С праздником, хозяева!
Ранее УНИАН рассказал о празднике Маланки, традициях и обычаях Щедрого вечера.