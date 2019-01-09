ДТП можно было избежать: журналистка указала на роковую ошибку Зайцевой

Днепровская экспертиза установила среднюю скорость движения Lexus Зайцевой – 106 км/час.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Елена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с авто Геннадия Дронова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

"Днепровская экспертиза установила среднюю скорость движения Lexus – 106 км/ч... Эксперты установили, что Зайцева даже на такой большой скорости могла затормозить, чтобы избежать столкновения. Когда загорелся "желтый", она была на расстоянии 120 метров от столкновения, а тормозной путь составил бы 90 метров. Соответственно, если бы хотела затормозить – сделала бы это, и аварии не произошло бы", – рассказала детали журналистка.

"Если бы Дронов стартовал на зеленый, то столкновения с Lexus Зайцевой не было бы также. Даже если стартовал бы на зеленый с того самого места", - добавила Доцяк.

Читайте такжеЭксперты установили скорость, с которой "летел" Lexus Зайцевой перед кровавым ДТП - адвокат Дронова

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.