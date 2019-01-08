Астрологи назвали изменников и предателей среди знаков Зодиака

Предательство может быть заложено в человеке самой природой.

Астрологи считают, что представители некоторых знаков Зодиака способны рано или поздно ударить партнера "ножом в спину".

Об этом сообщает "Главред". Эксперты из области астрологии уверяют, что люди, родившиеся под знаком Стрельца, стремятся к новым открытиям. Причем их даже может не остановить искренняя и преданное чувство своей половинки. Рано или поздно есть риск того, что Стрельцы могут пойти "на подвиги". Причем вначале изменщики уйдут в несознанку, однако позднее сознаются в содеянном.

Читайте такжеАстролог рассказал, как нужно встречать год Свиньи

Львы по своей природе демонстрируют гордый и эгоистичный нрав. Однако, даже несмотря на то, что они всегда думают о других свысока, для утверждения этой конструкции им просто необходимы измены. Как говорят астрологи, Львы свои грешки оправдывают, утверждая, что в действиях себе во благо нет ничего зазорного.

И наконец для спутников Близнецов есть повод серьезно задуматься. Как утверждают специалисты в области астрологии, среди всех знаков Зодиака они идут на измены чаще всего, пишет rodgor-vlg.ru.

Ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым 2019 год сулит успех.