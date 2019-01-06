"Мы становимся сильнее": глава УГКЦ поздравил православных с получением томоса об автокефалии

Предстоятель Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Святослав (Шевчук) убежден, что христианское единство будет способствовать объединению украинцев перед российским агрессором.

Глава Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Святослав (Шевчук) поздравил православных христиан с получением томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Поздравляю братьев православных с этим, без преувеличения, историческим событием, которого ждало наше общество, в частности православное сообщество, на протяжении веков. И материнская церковь древнего Константинополя сделала шаг навстречу своим детям в Украине», - сказал предстоятель.

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По убеждению Блаженнейшего Святослава, предоставление автокефалии Православной церкви Украины будет иметь значительное влияние.

«Думаю, здесь уже можно увидеть несколько измерений этого влияния. Первое – преемники киевского христианства в Украине: православные, греко-католики, действительно смогут лучше узнать свою тождественность – кто мы, как дети для нашей киевской церкви. Мы сможем открыть правду о наших корнях. Потому что очень часто история киевского христианства или замалчивалась, или была сманипулирована в угоду тем или иным имперским геополитическим интересам и превращена в идеологию», - сказал глава УГКЦ.

Он также отметил, что это также хорошая возможность наконец выйти из внутренней изоляции и заговорить на весь голос с мировым христианством.

«И здесь я надеюсь, что УГКЦ и наша сестра - Православная церковь Украины будем вместе одним голосом говорить правду об Украине, правду о наших болях и страданиях», - добавил Блаженнейший Святослав.

Также он убежден, что христианское единство будет способствовать объединению украинцев перед российским агрессором.

«Почему? Потому что когда мы растем во внутреннем единстве, единстве, которое консолидирует наш народ, устраняет линии раздоров, расколов, которые есть между нами, мы становимся сильнее. Наше христианское единство может стать необходимой платформой для единства народного, общественного, единства государственного. И тогда, конечно, мы сможем противостоять всем внешним силам, которые пытаются уничтожить нашу церковную, национальную тождественность, а также уничтожить нашу с вами государственность - соборность украинского народа, столетие восстановления которой мы будем торжественно праздновать в этом году», - считает блаженнейший Святослав.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.

Томос продемонстрируют завтра во время литургии в Софийском соборе.