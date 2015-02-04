В Харьковской области на железнодорожной станции обнаружили гранату

Как отметили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 1 февраля 31-летняя местная жительница сообщила руководству чугуевского вокзала о том, что между путями железнодорожной станции лежит граната.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа линейного отдела на станции Основа и работники Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области. Было установлено, что найденным предметом является граната РГД-5 без запала.

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Угрозы окружающим обнаруженный боеприпас не представлял. Эвакуация людей не проводилась, задержки движения поездов не было.

Охрану места происшествия обеспечили работники линейного отдела на станции Основа УМВД Украины на Южной железной дороге. Граната была передана сотрудникам ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее УНИАН сообщал, что раненому бойцу АТО дали год условно за гранату с фронта.