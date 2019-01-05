Варфоломей заверил, что Вселенский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ

По словам Варфоломея, Константинополь будет работать над ростом и стабильностью новообразованной Православной церкви Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат всегда будет на стороне Православной автокефальной церкви Украины.

Об этом говорится в его обращении к Епифанию, которое Вселенский патриарх зачитал после подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

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«В этот удивительный и исторический день в священном центре православия стоят и празднуют с нами князь Владимир и святая Ольга, вместе со всеми святыми потомками православной украинской земли, а также все приверженцы и сторонники прав вашего украинского народа и справедливости в целом, а также прав человека, и особенно религиозной свободы для всех людей и народов, все они присутствуют в духе, молитве, разделяя нашу радость и удовлетворение», - заявил он.

«Мы выражаем признательность, благодарность и благословение церкви-матери всем вам. Эта церковь города Константина всегда будет на вашей стороне - надеясь, молясь и работая для вашего роста и развития во Христе, а также для стабильности новообразованной Православной автокефальной церкви Украины», - отметил Вселенский патриарх.