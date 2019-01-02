Новый год на Софийской площади встретили 12 тысяч киевлян и гостей столицы (фото)

Еще 3 тысячи человек отпраздновали Новый год на Контрактовой площади.

Возле главной новогодней елки страны на столичной Софийской площади Новый год встретили 12 тысяч киевлян и гостей столицы.

На другой новогодней локации в Киеве - Контрактовой площади - 2019 год встретили 3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Побывал на Софийской площади и президент Петр Порошенко. По словам его пресс-секретаря, он приехал в центр столицы, чтобы лично поздравить тех, кто отмечал там Новый год.

Как сообщал УНИАН, главную новогоднюю елку страны торжественно зажгли 19 декабря. В этом году 25-метровая елка украшена более 1,5 тысячами игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых имеют форму кристаллов.