Глава УГКЦ призвал украинцев сделать шаг в новый год в любви к Родине и к ближним

Он убежден, что отметить праздничный период надо именно в любви, потому что она преодолевает страх.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав призывает украинцев сделать шаг в новый год в любви к Родине и к ближним.

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Об этом говорится в поздравлении Блаженнейшего Святослава с Новым годом и Рождеством, обнародованном Департаментом информации УГКЦ.

«Находясь на пороге 2019 года, входя в этот Новый год и новое время, мы чувствуем определенную тревогу. Ведь весь мир переживает тревогу. Мы видим, как Европа находится в состоянии беспокойства, а весь мир чувствует, что перед нами может быть период нестабильности. В конце концов, всё новое вызывает тревогу и естественный страх. Поэтому я призываю вас сделать шаг в будущее в любви к Богу, к своей Родине и к своим ближним», - отметил он.

Глава УГКЦ убежден, что отметить праздничный период надо именно в любви, потому что она преодолевает страх. «Апостол Иоанн отмечает: «Там, где есть любовь, нет страха». Любовь устраняет страх. Давайте в этой любви, которую Господь, рождаясь в таинстве Рождества, открывает и дарит нам, сделаем шаг в Новый год. В любви, которая научит нас не бояться, а побеждать в любви, которая будет силой, чтобы развивать и строить новую лучшую жизнь!», - подчеркнул он.

«Пусть Божья любовь сопровождает нас в Новом году и будет нашим благословением. «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына своего Единородного, чтобы каждый, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную», - говорится в Евангелии. Пусть эти слова будут новогодним поздравлением, с которым мы войдем в Новый 2019! С Новым годом и Рождеством Христовым!», - отметил глава УГКЦ.