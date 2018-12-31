В центре Одессы общественники провели акцию, измазав фекалиями все компьютеры в игорных заведениях

Активисты заявляли, что цель акции - «излечить от игровой зависимости».

В центре Одессы общественники провели акцию «Целитель», измазав фекалиями инвентарь в трех игорных заведениях.

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Как передает корреспондент УНИАН, вечером 30 декабря несколько десятков представителей ряда общественных организаций приехали на улицу Канатную, где расположены игровые заведения. С собой у них была емкость с веществом, которое имело очень резкий неприятный запах.

Известный активист Тодор Пановский, одев плащ и перчатки, в сопровождении своих соратников входил в игровые залы и обмазывал этим веществом мониторы, клавиатуру, кресла, содержимое баров (в частности, бутылки с напитками) и т. д.

Участники акции всем заявляли, что проводят предновогоднюю акцию «Целитель», которая призвана «излечить от игровой зависимости», а в ведре у них якобы «лечебная грязь из лимана «Куяльник», купленная на рынке «Привоз».

Сотрудники залов начинали возмущаться, но потом отступали, чтобы их не измазали, а посетители быстро уходили.

На место событий прибыла полиция и представители охранного агентства, но в происходящее они не вмешивались.

У многих людей, присутствующих в заведениях (в том числе и у самих активистов), был рвотный рефлекс, так как запах был очень резким и находиться в помещениях было невозможно. Активисты говорили: «Люди, играйте», «Лечим зависимых», «С Новым годом», «Это – целебная грязь» и т. д.

После окончания флешмоба его участники скандировали: «Слава Украине!».

Как пояснили активисты корреспонденту УНИАН, в емкости были человеческие фекалии.

В правоохранительных органах случившееся пока не комментируют.