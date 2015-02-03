В Крыму российские силовики разогнали участников акции памяти Кузьмы Скрябина

Участники успели зажечь несколько свечей, однако их заставили погасить свечи, сообщает "24 канал".

Люди включили песни "Скрябина" на телефонах, но и это правоохранители запретили и попросили собравшихся разойтись.

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На месте траурного мероприятия присутствовали сотрудники полиции и Следственного комитета. Кроме того, к памятнику Тарасу Шевченко, где должна была проходить акция, подошли несколько граждан в штатском, которые "стали на поддержку полицейских".

Напомним, в понедельник утром на Днепропетровщине в ДТП погиб певец Кузьма Скрябин. В 23 городах украинцы почтили его память.