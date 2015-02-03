В Крыму российские силовики разогнали участников акции памяти Кузьмы Скрябина
Людям, которые собрались в Севастополе для чествования памяти Андрея Кузьменко (более известного как Кузьма), российские силовики не дали провести акцию
Участники успели зажечь несколько свечей, однако их заставили погасить свечи, сообщает "24 канал".
Люди включили песни "Скрябина" на телефонах, но и это правоохранители запретили и попросили собравшихся разойтись.
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На месте траурного мероприятия присутствовали сотрудники полиции и Следственного комитета. Кроме того, к памятнику Тарасу Шевченко, где должна была проходить акция, подошли несколько граждан в штатском, которые "стали на поддержку полицейских".
Напомним, в понедельник утром на Днепропетровщине в ДТП погиб певец Кузьма Скрябин. В 23 городах украинцы почтили его память.