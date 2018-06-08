Неделя в цифрах

0 голосов отдали народные депутаты Оппозиционного блока за признание России страной-агрессором. Заявление Верховной Рады, в котором украинский парламент признает Российскую Федерацию государством-агрессором и призывает международных партнеров Украины не допустить безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные с начала российской агрессии против Украины, поддержали 271 народный депутат из 298 зарегистрированных в сессионном зале.

1 гражданка России, жительница Смоленской области, обвиняется в государственной измене в пользу Украины. Светлана Давыдова, мать семерых детей, в апреле 2014 года обратилась в украинское посольство, рассказав, что соседняя с ее домом военная часть опустела и солдаты могли быть направлены в Донецк. Задержанная находится в СИЗО «Лефортово». В то же время, 3 гражданина Российской Федерации – Евгений Буряков, Игорь Спорышев и Виктор Поддубный - были задержаны в США по обвинению в шпионаже.

7 позиций в рейтинге экономических свобод потеряла Украина, заняв 162 место из 178, подсчитали исследователи из американского исследовательского центра The Heritage Foundation и газеты The Wall Street Journal. В 2014 году в этом рейтинге Украина занимала 155 место.

8 государств-членов ООН – Йемен, Киргизия, Маршалловы острова, Македония, Руанда, Гренада, Тонга и Вануату – были лишены права голоса из-за задолженности по членским взносам.

10 лет лишения свободы за несовершенное преступление грозит заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, задержанному незаконными властями Крыма. В частности, его обвиняют в «организации массовых беспорядков» в конце февраля 2014 года, хотя в то время в Крыму действовало украинское законодательство, согласно которому митинги под админзданиями в Симферополе были абсолютно законны.

30 активистов устроили в Москве на Лубянской площади акцию в поддержку заключенной в России Надежды Савченко. Через несколько минут после начала мероприятия полиция начала задерживать участников. Всего было задержано 11 человек. Все они получили от 10 до 45 суток ареста.

37% людей с ограниченными возможностями трудоустроены в Украине, сообщил специалист по разработке политики на рынке труда, государственных служб занятости, профессиональной ориентации и профессионального образования Фрэнк Кеван.

140 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, из 155 присутствующих в зале, поддержали жесткую резолюцию о гуманитарной ситуации в Украине. 7 депутатов проголосовали «против». По результатам голосования, отказавшись выполнять рекомендации, указанные в резолюции, российская сторона заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ, а также любые контакты с ассамблеей до конца года.

600 человек, минимум, находятся в плену у боевиков, сообщают в штабе АТО. В том числе, по информации Генерального штаба ВСУ, 184 из них – военнослужащие украинской армии.

1 000 гривен доплат за боевой день, дополнительно к основному обеспечению, планирует выплачивать Кабмин украинским военным. Ранее правительство приняло решение ввести денежное вознаграждение за уничтожение техники. В частности, автомобиля – 10 минимальных зарплат (12 тыс грн), танка - 40 минимальных зарплат (48 тыс грн), реактивной системы залпового огня - 50 минимальных зарплат (60 тыс грн), боевого самолета - 100 минимальных зарплат (121 тыс грн).

5 187 человек погибли в Украине за время конфликта на востоке страны, сообщил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилль. Еще 11 515 человек получили ранения.

6 337 военнослужащих и работников ВСУ уже получили статус участников боевых действий, сообщают в Генштабе ВСУ. В целом, по данным Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО, служба еженедельно подает 1-1,5 тыс комплектов документов о присвоении статуса участника боевых действий. При этом, в предоставлении статуса было отказано 21 человеку.

12 000 российских солдат находятся на востоке Украины, сообщил председатель постоянного представительства Украины при ООН Юрий Сергеев во время заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, с момента прошлого заседания Совбеза, количество российских военных на территории Украины возросло.

25 568 объектов и сооружений гражданской защиты населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, включая 6 680 хранилищ, находятся в Украине. При этом 41% таких объектов не готовы к использованию. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что лучшие показатели готовности зафиксированы в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской областях и Киеве. Худшие показатели готовности объектов - в Харьковской и Черниговской областях.

45 000 мобилизованных прошли медицинское обследование и отправились в учебные центры и военно-учебные учреждения вооруженных сил, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что мобилизация проходит по плану и без нарушений. По данным Генштаба, повестки уже получили около 78 000 военнообязанных. В то же время, в Минобороны сообщают, что против 7 472 военнообязанных за уклонение от прохождения военной службы открыто 1 336 уголовных производств.

297 000 гектаров – 17% лесов и 24% степей - в зоне АТО пострадали от масштабных пожаров из-за военных действий. По подсчетам экологов, заповедным объектам на востоке Украины нанесен ущерб, как минимум, на 14 млрд гривен.

500 000 детей остаются на оккупированных территориях Донбасса, сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам прав ребенка Николай Кулеба. По его оценкам, 4 000 детей нуждаются в эвакуации из «горячих точек» в зоне АТО.

942 748 человек переселились с временно оккупированной территории и из района проведения АТО в другие регионы Украины, сообщают в Министерстве социальной политики.

200 000 000 долларов убытков принесла бизнесу Нью-Йорка снежная буря и вызванные ею ограничения в работе транспорта, подсчитали в аудиторской компании Moody's Analytics.

13 178 000 000 гривен кредитов на срок свыше 30 дней предоставил в 2014 году Национальный банк Украины 16 проблемным банкам, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными, и, в настоящее время, в них осуществляется временная администрация или ликвидация.

Автор: Маргарита Андреева