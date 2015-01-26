СМИ: В США задержали за шпионаж трех россиян, в том числе атташе миссии в ООН

Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на Reuters.

"Это Евгений Буряков, Игорь Спорышев и Виктор Поддубный. Сообщается, что Буряков – банковский работник, Спорышев назван российским торгпредом, Поддубный – атташе российской миссии в ООН. Наблюдение за ними велось с 2012г", - пишет издание.

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