СМИ: В США задержали за шпионаж трех россиян, в том числе атташе миссии в ООН

22:13, 26 января 2015
Мир
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В США трем россиянам предъявили обвинения в шпионаже.

REUTERS

Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на Reuters.

"Это Евгений Буряков, Игорь Спорышев и Виктор Поддубный. Сообщается, что Буряков – банковский работник, Спорышев назван российским торгпредом, Поддубный – атташе российской миссии в ООН. Наблюдение за ними велось с 2012г", - пишет издание.

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