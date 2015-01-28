Восемь стран лишились права голоса в ООН из-за задолженности по взносам

Об этом сообщает ZN.UA.

Согласно статье 19 Устава ООН, страна теряет право голоса, если размер задолженности равен или превышает сумму взносов за два полных предыдущих года. Таким образом, право голоса потеряли Йемен, Киргизия, Маршалловы острова, Македония, Руанда, Гренада, Тонга и Вануату.

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Отмечается, что долги имеют также Сомали и Гвинея-Бисау, но организация приняла решение, что их финансовое положение находится вне контроля, и не лишала права голоса.

Ранее в ООН заявили о нехватке финансирования для помощи населению сектора Газа. В организации отметили, что получили лишь $135 из $720 млн, обещанных странами-донорами для поддержки 96 тыс. палестинских семей.