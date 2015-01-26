В Москве во время акции в поддержку Савченко задержали 11 человек

Как сообщает российский блогер Филипп Киреев, на акцию вышли около 30 активистов. Однако уже через несколько минут полиция начала задерживать участников, передает hromadske.tv.

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По информации ОВД-инфо всего задержали 11 человек.

Сегодня по всей Украине и в разных странах мира проходят акции в поддержку Савченко, которая продолжает голодовку. В частности, акции уже прошли в Харькове, Львове, Одессе в Украине и в Нью-Йорке - в США.