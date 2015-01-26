Генштаб: 184 военных находятся в плену боевиков

В плену боевиков находятся 184 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве. «По официальным данным, 184 военнослужащих находятся в плену», - отметил он. Читайте такжеИз плена боевиков освободили троих защитников Донецкого аэропорта - СМИРанее руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан заявил, что в плену боевиков "ДНР" находятся30 украинских солдат.

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