В Украине имеют работу лишь 37% людей с ограниченными возможностями - эксперт

В Украине трудоустроенными являются всего 37% людей с ограниченными возможностями. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал специалист по разработке политики на рынке труда, государственных служб занятости, профессиональной ориентации и профессионального образования Фрэнк Кеван.

По данным Минсоцполитики, в Украине проживает 2,8 млн. граждан с инвалидностью, в том числе пенсионного возраста. И всего 37% лиц трудоспособного возраста являются официально трудоустроенными, сообщает Громадське Радіо.

При этом люди с ограниченными возможностями имеют такие же права на трудоустройство, как люди без инвалидности, - сообщил Кеван.

Международный эксперт отметил, что развитию поддержки занятости и услуг сопровождения людей с инвалидностью способствуют несколько факторов. Специалист сообщил, что обязательным является воплощение хорошо продуманной Национальной стратегии занятости людей с инвалидностью и модернизация Государственной службы занятости в вопросах обслуживания и поддержки людей с инвалидностью.

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Достаточно много информации и направлений работы было получено от Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Украина ратифицировала в 2009 году.

«Как написано в этой Конвенции, люди с инвалидностью должны получать все права и имеют право работать и быть трудоустроенными, как это происходит с людьми, у которых нет инвалидности. Есть 2 группы стран в помощи трудоустройстве людей с инвалидностью. Одна из групп предоставляет государственную помощь через специальные фонды, которые помогают с трудоустройством людям с инвалидностью. Другая группа стран, где больше используется работа негосударственных организаций и различных учреждений», - сообщил Фрэнк Кеван.

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Относительно системы квотирования, то по словам эксперта, во многих странах система квот для мотивации работодателей нанимать людей с инвалидностью не работает.

«Некоторые страны имеют квоты и они уже вписаны в законодательную базу, которая в стране существует. Эти квоты существуют только в государственном, частном секторе или в обоих. Таким образом по законодательству, если компания состоит из более чем 25ти человек, то технически она должна иметь в своем штате 4% людей с инвалидностью», - говорит специалист.