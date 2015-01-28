Участники акции в поддержку Савченко в Москве получили от 10 до 45 суток ареста

Участники акции в Москве 26 января у здания ФСБ РФ в поддержку украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко получили от 10 до 45 суток ареста.

Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

«Четверых участников акции после суда отправили в спецприемник. Олег Еланчик получил 15 суток, Юля Жаворонкова - до этого без задержаний, не имеющая ни одной административки, - 15 суток, Вера Лаврешина - 10 суток. Александр Шелковенков - 19-летний студент, получил «рекордные» 45 суток суммарно», - сказал собеседник агентства.

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Участников акции арестовали по статье 19.3 Уголовного кодекса РФ - неподчинение полиции и статье 20.2 ч. 8 - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Как сообщал УНИАН, в ходе акции 26 января в Москве напротив главного здания ФСБ РФ были задержаны 11 человек. Участники акции зажгли фаеры и развернули большой плакат «Свободу Надежде Савченко, свободу политзаключенным». В ходе задержания людей полиция действовала очень жестко.

26 января по всей Украине и в разных странах мира проходили акции в поддержку Савченко, которая продолжает голодовку в московском СИЗО.