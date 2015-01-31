В Украине 21 человеку отказали в получении статуса участника АТО

Председатель Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО Артур Деревянко отмечает, что 21 человеку было отказано в предоставлении статуса участника боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время слушаний в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны на тему: “Пути повышения мотивации граждан к прохождению ими военной службы в составе подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины”.

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Деревянко отметил, что в течение последних четырех месяцев работает межведомственная комиссия по предоставлению статуса участника боевых действий, в которую поступают документы от всех силовых структур и гражданских организаций.

По его словам, Госслужба по делам ветеранов и участников АТО практически еженедельно подает от одной тысячи до 1,5 тысячи комплектов документов о присвоении статуса участника боевых действий.

“Что касается количества лиц, которым предоставлено... В настоящее время к нам пришло около 14 тыс. 500 дел. 13 тыс. 628 участникам антитеррористической операции предоставлен такой статус. Некоторым отказано в предоставлении статуса. Но это небольшое количество человек. Их всего 21”, - сказал Деревянко и прибавил, что отказы тщательным образом проверяются.

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По его словам, если человек действительно был в зоне АТО, но “не имеет необходимого комплекта подтверждающих документов, мы ему даем возможность статус этот получить”.

Говоря о добровольческих батальонах, Деревянко также отметил, что сейчас социально незащищенными являются два батальона: Добровольческий украинский корпус и батальон ОУН.