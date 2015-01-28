Боевики удерживают в плену свыше 600 человек – штаб АТО
13:21, 28 января 2015Война
3399 0
Боевики на востоке Украины удерживают в плену свыше 600 человек.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Более 600 человек находятся сейчас в плену боевиков, в том числе и военнослужащие в этой цифре», - отметил он.
Читайте также17 «киборгов» пропали без вести – депутатКак сообщал УНИАН, по данным Генштаба по состоянию на 26 января 184 украинских военных находятся в плену боевиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter