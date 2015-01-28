Боевики удерживают в плену свыше 600 человек – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Более 600 человек находятся сейчас в плену боевиков, в том числе и военнослужащие в этой цифре», - отметил он.

Читайте также17 «киборгов» пропали без вести – депутатКак сообщал УНИАН, по данным Генштаба по состоянию на 26 января 184 украинских военных находятся в плену боевиков.