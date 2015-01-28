Россия прекращает работу в ПАСЕ до конца 2015 года и думает покинуть Совет Европы

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ и любые контакты с ассамблеей до конца года, передает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков после голосования по резолюции, которая лишила депутатов РФ права голоса в данном органе.

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"Мы предупреждали, что если будет ограничение права голосования даже на короткий период, мы покинем ассамблею. Поэтому в этом году мы прекращаем участие в работе. Мы также прекращаем любые официальные контакты с ассамблеей", - заявил он.

Пушков подчеркнул, что российская сторона отказывается выполнять решение ПАСЕ относительно освобождения Савченко или свое обещание о ее посещении представителями ПАСЕ.

"При таких условиях не приходится говорить о каких-либо визитах представителей ПАСЕ, мониторинге ПАСЕ или о контактах представителей ПАСЕ с госпожой Савченко", - заявил он.

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Он также сообщил, что Москва всерьез рассматривает возможность выхода из Совета Европы, то есть прекращения участия в Европейской конвенции по правам человека.

"Вопрос об участии России в СЕ будет рассмотрен в конце 2015 года исходя из политических условий, которые будут сформированы на то время. Я хочу отметить, что до сих пор Россия никогда не рассматривала такую возможность. Между тем сегодняшнее решение ПАСЕ ставит такой вопрос на повестку дня", - заявил депутат.