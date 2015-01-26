Более трети объектов гражданской обороны не готовы к использованию - ГСЧС

Об этом заявил в ходе выездного заседания правительства глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.

«На данный момент на территории Украины находится 25 568 таких сооружений, включая 6 680 хранилищ. По информации органов исполнительной власти, не готовы к использованию 41% объектов», - сказал Бочковский.

Читайте такжеВ Житомире готовят бомбоубежища в подвалах многоэтажек и отдельные в центре городаПо его словам, в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской областях и Киеве лучшие показатели готовности объектов. Худшие показатели готовности объектов - в Харьковской и Черниговской областях.

"Основной причиной неготовности сооружений является недостаточное финансирование этих объектов", - сказал Бочковский.