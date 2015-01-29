Кабмин установил доплату участникам АТО в одну тысячу гривень за "боевой" день - Яценюк
Кабинет министров Украины своим решением установил доплату каждому бойцу, который принимает участие в антитеррористической операции по освобождению районов Донецкой и Луганской областей, в размере 1 тысяча гривень за каждый боевой день.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время общения со студентами Военного института телекоммуникаций и информатизации.
«За каждый боевой день, если ты непосредственно принимал участие в боевой операции по приказу командования, - тысяча гривень отдельно от основного обеспечения, которое выплачивается на регулярной основе», - сказал глава правительства.
Читайте такжеБойцам АТО пообещали минимальную зарплату в 6 тысяч гривенПри этом Яценюк напомнил, что с прошлого года действует правительственное решение о специальную систему обеспечения участников АТО. По словам Яценюка, за год зарплаты военнослужащих Нацгвардии и Вооруженных сил выросли в 8 раз. «Самый высокий уровень зарплаты для командиров - 24 тысячи гривен», - сказал Яценюк, добавив, что общий размер финансирования армии в 2015 году составит около 90 млрд грн.
Ранее Кабмин принял решение ввести денежное вознаграждение за уничтожение техники. В частности, за уничтожение автомобиля вознаграждение составляет 10 минимальных заработных плат (12 тыс. грн); танка - 40 минимальных заработных плат (48 тыс. грн); реактивной системы залпового огня - 50 минимальных заработных плат (60 тыс. грн); боевого самолета - 100 минимальных заработных плат (121 тыс. грн).