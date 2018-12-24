Журналист озвучил страшную статистику смертей пешеходов на дорогах Киева

Эксперт отметил, что полиции очень трудно работать с пешеходами.

30% всех погибших на киевских дорогах людей составляют пешеходы. Чаще всего они гибнут не из-за пьяных водителей, а перебегая проезжую часть в неположенном месте.

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Об этом заявил руководитель проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов, передает «Обозреваетель». По его мнению, проблема заключается в том, что полиции очень трудно работать с пешеходами.

"На них у патрульной полиции нет ресурсов, чтобы останавливать и составлять админпротоколы. Хотя теоретически штрафовать пешеходов можно. Однако лично я за последние 5-10 лет не слышал о таких прецедентах, чтобы пешехода привлекали к ответственности за создание аварийной ситуации", – пояснил Антонов .

"И чаще всего они гибнут не на пешеходных переходах, не на тротуарах из-за пьяных водителей. А они просто перебегают так называемые магистрали непрерывного движения, где нет светофоров и перекрестков", – возмутился он.