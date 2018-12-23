С начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину более полутора тысяч россиян

В свою очередь, Россия без объяснения причин не пропустила на свою территорию 350 украинцев.

С начала действия военного положения пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире «112 Украина».

«Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если потребность будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и дальше», - сказал Слободян.

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По его словам, в основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений.

В свою очередь российские пограничники без объяснения причин не пропустили в Россию за этот период около 350 граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола с РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.