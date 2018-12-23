"Потеряли бы томос": Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ

15 декабря на Объединительном соборе митрополита Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Если бы патриарх Филарет не снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви, Украина потеряла бы томос.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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«Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство», – отметил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.