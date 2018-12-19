Дети в "заложниках": в Сумской области учительница закрылась со школьниками в кабинете и не выпускала их (видео)

70-летняя учительница математики отказывалась выходить из-за того, что не хотела, чтобы на открытом уроке присутствовала аттестационная комиссия.

На Сумщине учительница закрылась вместе со школьниками в кабинете и не выпускала их до приезда полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН. За полчаса под замком у пятиклассников началась паника. Семи - пришлось оказывать медицинскую помощь. Другие после пережитого отказываются ходить в школу.

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70-летняя учительница математики отказывалась выходить из-за того, что не хотела, чтобы на открытом уроке присутствовала аттестационная комиссия. Учительница не хотела проходить аттестацию, говорит, что в следующем году уже работать не будет из-за возраста. Полиции удалось зайти в класс, когда одну девочку учительница выпустила в туалет.

В школе создали комиссию, чтобы разобраться в ситуации, однако говорят, что с детьми учительница работать уже не будет.

Ранее в Днепре учительница умерла прямо на уроке.