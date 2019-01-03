Надежда Савченко, кортеж президента, "убийство" Бабченко: самые популярные ролики УНИАН за 2018 год (видео)

В первые дни нового года вспомним, какие же видеоролики вызвали наибольший ажиотаж на официальной странице УНИАН в Facebook в 2018 году.

Так, самыми популярными стали видео о Надежде Савченко, инцидент с кортежем президента, который сбил пожилого мужчину, и имитация убийства журналиста Аркадия Бабченко, которая шокировала Украину и полмира.

На первом месте среди видео на официальной странице УНИАН в Facebook оказалось видео, созданное редакторами ко Дню памяти жертв Голодомора 23 ноября. Оно собрало рекордные полмиллиона просмотров.

Второе по популярности в рейтинге видео УНИАН – ролик «Что произошло с Надеждой Савченко?» от 15 марта 2018 года. В нем упоминаются все странные ситуации, которые происходили с политиком и ее порой грубые высказывания. Видео посмотрели 456 тысяч раз.

Третье по количеству просмотров в Facebook видео о том, как российские чиновники не допустили к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. На видео заметно, что женщину блокируют у ворот колонии и едва не сбивают джипы, которые выезжают из исправительного учреждения. Эта ситуация получила резонанс в обществе, а ролик собрал 236 тысяч просмотров.

На четвертом месте также видео инцидента, связанного с автомобилем. 6 марта 2018 года камера наблюдения зафиксировала, как в центре Киева президентский кортеж сбил пожилого мужчину. В видео УНИАН, которое посмотрели 224 тысячи раз, как параллелью приводится ситуация, когда в январе прошлого года Папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь женщине-полицейскому, которая упала с лошади.

Пятым по популярности роликом на странице УНИАН в Facebook стала трансляция брифинга СБУ и ГПУ относительно якобы "убийства" Аркадия Бабченко. Ролик набрал 204 тысячи просмотров. Напомним, вечером 29 мая 2018 года правоохранители сообщили, что в Киеве был убит журналист Аркадий Бабченко. Но уже на следующий день председатель СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко вышли на пресс-конференцию с сообщением – убийство было инсценированным в рамках спецоперации по задержанию организаторов преступления. Мировые организации по защите прав журналистов раскритиковали методы, используемые спецслужбами в операции с инсценировкой убийства журналиста, о котором знал даже Президент Петр Порошенко.

Также среди самых популярных роликов по количеству просмотров в Facebook – видео о том, как извращенца избили хворостиной. На Дорогожичах в Киеве поймали извращенца, который целую неделю пугал девушек и детей своими "причандалами". За бездействие полиции местные жители решили его воспитать народным методом, отхлестав розгой по заду. Видео "наказания" за непристойное поведение посмотрели 192 тысячи раз.

Кроме этого, читателей УНИАН заинтересовали ролики о самом длинном за 100 лет лунном затмении, аномальной зиме 2018 года. Активно интернет-пользователи смотрели пресс-конференцию президента-беглеца Виктора Януковича в Москве, то, как Олег Ляшко мусорит на стадионе и голосование в Раде за введение военного положения.