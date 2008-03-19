Почему подорожал проезд в киевских маршрутках?

Проезд на ряде маршрутов Киева подорожал из-за перехода автоперевозчиков на свободные тарифы.

Такое мнение высказал в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН глава Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков Виталий РЕВА.

«Им (перевозчикам – УНИАН) было предложено перейти на свободные тарифы, на конкурентоспособные. Может быть, они подумали и пошли на этот шаг», - отметил В.РЕВА.

При этом он добавил, что конкретных данных по этому поводу у него нет.

Следует отметить, что вчера, 18 марта, на ряде маршрутов повысились цены на проезд на 25-50 коп., но не больше, чем 1грн. 75 коп.

Исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ частично подтвердил эту информацию. На вопрос, означает ли повышение цен на проезд на некоторых маршрутах переход на свободные тарифы, он ответил: «На разные переходим, есть и фиксированный (тариф), есть и свободный, по-разному». На вопрос, сколько перевозчиков перешли на свободные тарифы, он ответил: «Я не считаю и считать не хочу».

При этом он подчеркнул, что это временная и вынужденная мера, подорожание состоялось на 25-50 копеек. «Оно не устраивает никого, но это на сегодняшний день, возможно, как-то помогает. Если солярка сегодня 5,90, а через неделю будет больше 6 грн., то эти 25-50 коп. ни о чем не говорят, поэтому все надо начинать сначала», - сказал он, добавив, что когда устанавливались существующие тарифы, стоимость солярки составляла 2,60 грн. за литр. «Она в 2,5 раза подорожала, то есть эти 25 коп. не могут спасти никак», - сказал он.

На вопрос, могут ли тарифы в связи с этим вырасти еще больше, В.ЛИПЕЦКИЙ ответил: «Они будут повышаться, не сегодня - так завтра, не завтра - так через месяц. В убыток никто работать не будет».

Относительно переговоров перевозчиков с властями он отметил: «Да с кем тут говорить?.. Они и переговариваться не хотят уже, сейчас им не до нас, им надо удержаться каким-то образом у этой власти».

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления транспорта КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ сообщил 13 марта после переговоров с перевозчиками при участии В.ЛИПЕЦКОГО, что городская власть позволила перевозчикам устанавливать любую цену на перевозку. В то же время, перевозчики заявляли о нежелании переходить на свободный тариф, так как будут вынуждены платить НДС, чего нет при фиксированном тарифе. Они требуют повысить тарифы до фиксированных ставок.

Напомним, 12 марта водители маршрутных такси столицы начали забастовку, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров. Также они требуют запретить коммунальному предприятию "Киевпасстранс" использовать городской транспорт в качестве маршрутных такси, создавая монополию на рынке.

13 марта в центре Киева было ограничено движение транспорта из-за забастовки частных автоперевозчиков. Затем перевозчики объявили тайм-аут в протестах и вышли на работу, надеясь на переговоры с руководством КГГА.