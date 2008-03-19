Умер писатель-фантаст Артур Кларк

Утром 19 марта в возрасте 90 лет скончался британский писатель-фантаст сэр Артур Чарльз Кларк. Он умер у себя дома на острове Шри-Ланка, где жил на протяжении последних 50 лет. По словам его помощника Роана Де Сильвы, в последнее время у писателя были серьезные проблемы со здоровьем.

"Он умер. От сердечно-легочной недостаточности", - сообщил Роан Де Сильва. На протяжении своей почти 70-летней писательской карьеры Артур Кларк написал более 80 книг, сотни рассказов и статей. Одним из самых известных произведений писателя принято считать книгу "2001: космическая одиссея", которая родилась из сценария к одноименному фильму Стэнли Кубрика. В 1998 году королева Елизавета II возвела Кларка в рыцарское достоинство. Кроме того, он лауреат престижнейших премий "Хьюго" (дважды) и "Небьюла". Его именем названы литературные премии, фонды, телескопы и даже спутник на геостационарной орбите.

Артур Чарльз Кларк родился в Англии 16 декабря 1917 года. Во время Второй мировой войны служил в звании лейтенанта королевских ВВС на сверхсекретном оборонном объекте – первой в мире экспериментальной радарной станции. В 40-х годах писатель предсказал высадку человека на Луну до 2000 года, однако его заявление было отвергнуто специалистами как нереальное. После того, как американские астронавты достигли Луны в 1969 году, в США стали считать, что Кларк "обеспечил интеллектуальный толчок, который привел нас на Луну". В 1956 году Артур Кларк переехал на Шри-Ланку из-за любви к подводному плаванию, где и жил до настоящего времени.

Коммерсант