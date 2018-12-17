В Украине уменьшилось количество тех, кто любит Новый год – опрос

За период опросов среди новогодних праздников уменьшилось количество тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43%).

Более 40% опрошенных украинцев отметили как самые любимые новогодние праздники Новый Год и Рождество.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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Еще для 7% опрошенных таким является День Святого Николая, 3% – Старый Новый год. Только 3% не нравится ни одно из перечисленных праздников. За период опросов среди новогодних праздников уменьшилось количество тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43%).

На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе – наоборот самым любимым праздником является Рождество. Большая привязанность к Новому году - среди мужчин, жителей городов, младших и более обеспеченных опрошенных. Соответственно Рождество больше любят в деревнях, старшие опрошенные и женщины.

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетних жителей Украины в формате формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-25 ноября 2018 г.