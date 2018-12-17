Почти 70% украинцев дарят подарки на День Святого Николая – опрос

Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на Западе

Почти 70% опрошенных украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Около 30% – такой традиции не имеют.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на Западе (более 80%). В Центре и на Юге таких две трети опрошенных, на Востоке - половина. В большей степени поддерживают данную традицию жители сел, молодежь и более обеспеченные.

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетних жителей Украины в формате формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 16-25 ноября 2018 г.