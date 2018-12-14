В МВД рассказали, как будут работать завтра правоохранители в Киеве во время Объединительного собора

Правоохранители усилят меры безопасности не только у Национального заповедника «София Киевская», но и рядом с другими религиозными сооружениями.

Главная задача правоохранителей во время проведения Объединительного собора, который состоится 15 декабря на территории Национального заповедника «София Киевская», и Объединительной молитвы, которая будет проходить на Софийской площади, - обеспечить публичную безопасность и не допустить провокаций.

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Об этом сегодня во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины.

«Во время мероприятий будет задействовано достаточное количество правоохранителей и соответствующих служб организации публичной безопасности. Также усиленное патрулирование будет осуществляться по всей центральной части города и в других районах Киева», - отметил Яровой.

По его информации, для обеспечения общественного порядка планируется привлечь личный состав полиции Киева, патрульной полиции, военнослужащих Нацгвардии, полиции полка особого назначения, полиции охраны и приданные силы.

Также правоохранители отметили, что усилят меры безопасности рядом с другими религиозными сооружениями Киева.

Кроме того, планируется привлечение дополнительных карет скорой помощи и развертывание пунктов обогрева.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в СБУ заявили, что спецслужбы РФ и подконтрольные России боевики в день проведения Объединительного собора планируют провести крестные ходы в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Николаеве и спровоцировать столкновения с правоохранителями.

Завтра, 15 декабря, параллельно с проведением Объединительного собора в Храме Софии Киевской, на Софийской площади состоится объединительная молитва за автокефалию Украинской церкви. С самого утра и до объявления результатов собора к собравшимся обратятся признанные моральные авторитеты нации: общественные деятели, актеры, певцы, поэты, писатели, врачи, юристы, ученые, учителя. В своеобразном марафоне примут участие Тарас Петриненко, Юрий Щербак, Дмитро Павлычко, Анна Липкивская (правнучка митрополита Василия Липкивского), Сергей Жадан и другие.