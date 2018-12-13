Скандал вокруг гей-порно в Одесской области с участием трех школьников получил продолжение (видео)

В Интернет попало видео, сделанное тремя мальчиками возрастом 8-12 лет, на котором они имитируют гомосексуальный половой акт.

В Одесской области начато расследование по факту изготовления порнографического видео несовершеннолетними со своим участием.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что происшествие с участием трех школьников в возрасте 8, 11 и 12 лет имело место в селе Огородное Болградского района. Отмечается, что видео, без намерения дальнейшего обнародования, было снято на мобильный телефон по месту жительства одного из троих мальчиков – участников события, родители которого в доме отсутствовали.

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После съемки малолетний оператор – старший из мальчиков – переслал видеофайл несовершеннолетней сестре, которая поделилась им с подругами. В дальнейшем видео попало в общедоступную систему социальных сетей. В частности, его увидели школьники, учителя, председатель сельского совета и др.

«Взрослые были шокированы. На видео дети, в том числе, имитируют половой акт представителей нетрадиционной ориентации», - уточнил представитель ведомства.

Родителей привлекли к ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С детьми и родителями проведена профилактическая беседа, двоих несовершеннолетних перевели в другие учебные заведения.

Представитель главка отметил, что на текущей неделе по настоянию прокуратуры начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются, в том числе обстоятельства, при которых видео попало в Интернет.