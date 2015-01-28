Журналист: во время эвакуации людей из Желобка взорвали одну из машин

Об этом сообщил журналист Сергей Иванов. По его словам, боевики, которые захватили село, из него вышли, оставив там "казаков".

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Сегодня семерым из пятнадцати захваченных жителей позволили выехать из села на двух старых "Жигулях" к украинскому блокпосту №29 без сопровождения. "Незадолго до выезда из т.н. "нейтральной" зоны, практически перед самым блокпостом, один из автомобилей взорвался. Военные говорят, что причиной взрыва стал спрятанный в машине радиоуправляемый фугас", - сообщил журналист.

По его словам, военные рассматривают версию, что боевики хотели взорвать автомобиль с мирными людьми, чтобы "нанести удар по нашему блокпосту".

Мужчина и женщина, по информации журналиста, получили серьезные травмы, еще один человек значительных повреждений не получил. "Люди, которые находились в заминированном автомобиле, сейчас в Лисичанской больнице", - уверяет журналист. "У мужчины оторвана нога и открытый перелом. Женщина - в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Третий раненый - менее тяжелый, однако в стрессе", - написал он.

Второе авто доехало благополучно.