Журналист: во время эвакуации людей из Желобка взорвали одну из машин
Во время эвакуации жителей захваченного боевиками села Желобок Луганской области одну из машин взорвали недалеко от украинского блокпоста.
Об этом сообщил журналист Сергей Иванов. По его словам, боевики, которые захватили село, из него вышли, оставив там "казаков".
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Сегодня семерым из пятнадцати захваченных жителей позволили выехать из села на двух старых "Жигулях" к украинскому блокпосту №29 без сопровождения. "Незадолго до выезда из т.н. "нейтральной" зоны, практически перед самым блокпостом, один из автомобилей взорвался. Военные говорят, что причиной взрыва стал спрятанный в машине радиоуправляемый фугас", - сообщил журналист.
По его словам, военные рассматривают версию, что боевики хотели взорвать автомобиль с мирными людьми, чтобы "нанести удар по нашему блокпосту".
Мужчина и женщина, по информации журналиста, получили серьезные травмы, еще один человек значительных повреждений не получил. "Люди, которые находились в заминированном автомобиле, сейчас в Лисичанской больнице", - уверяет журналист. "У мужчины оторвана нога и открытый перелом. Женщина - в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Третий раненый - менее тяжелый, однако в стрессе", - написал он.
Второе авто доехало благополучно.