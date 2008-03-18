В США проведена первая операция по удалению аппендикса через рот

Хирурги Медицинского центра Сан-Диего при Калифорнийском университете (UC San Diego Medical Center) провели первую в США операцию по удалению аппендикса через рот. Вмешательство прошло успешно: менее чем через сутки после операции пациент был выписан из больницы, сообщает Science Daily.

42-летнему Джеффу Шольцу (Jeff Scholz) потребовалось сделать лишь один небольшой разрез в районе пупка, чтобы ввести в брюшную полость миниатюрную камеру, сообщил хирург Сантьяго Хорган (Santiago Horgan). Пациент был отпущен домой уже через 20 часов после операции.

Сам Шольц сообщил, что согласился на необычную операцию, посчитав ее «заманчивой». Пациент отметил, что боль после операции была минимальной: на следующий день после операции он оценивал свои болевые ощущения на «два» из десяти баллов.

Так называемые транслюминальные эндохирургические вмешательства (NOTES) основаны на введении гибких инструментов в естественные отверстия человеческого тела (в частности, в рот, влагалище и прямую кишку). Доступ к брюшной полости и пораженному органу осуществляется через разрез в стенке полого органа. Удаленный орган извлекается наружу тем же путем. Преимущество новой техники в полном отсутствии косметических дефектов, снижение риска инфекционных осложнений и образования грыж. Пациенты испытывают меньшие боли и быстрее восстанавливаются.

Ранее такие вмешательства проводились лишь в Индии, а месяц назад на экспериментальную операцию решились шведские хирурги.

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