Украина празднует День Сухопутных войск

В организационную структуру Сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация и войска противовоздушной обороны.

Украина в среду, 12 декабря, отмечает национальный профессиональный праздник всех служащих Сухопутных войск Украины. Предлагаем вспомнить, когда в Украине начали праздновать этот день, историю праздника, а также вспомнить рода войск, входящие в Сухопутные войска Украины. Кроме этого, в материале вы найдете актуальные поздравления для знакомых военнослужащих СВ Украины.

В 1996 году в составе Вооруженных Сил Украины были сформированы Сухопутные войска, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленными в украинской армии. В организационную структуру Сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация и войска противовоздушной обороны.

Дата и история праздника

День Сухопутных войск (СВ) начали праздновать в Украине с 1997 года - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы на основании Указа Президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины».

Напомним, 18 октября 1997 года в Киеве второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ «О Дне Сухопутных войск Украины», которым за 12 декабря закреплялся День Сухопутных войск.

В соответствии с президентским указом Кучмы праздник вводился, «учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства».

Некоторые рода войск, входящих в Сухопутные войска, имеют свой узкопрофессиональный праздник, например: День танкиста, День ракетных войск и артиллерии, День ПВО и т.д. Однако, главнокомандующий украинской армии счел необходимым создать отдельно День Сухопутных войск Украины.

Кто входит в состав Сухопутных войск Украины

Механизированные войска — род войск, который выполняет задачи по удержанию занятых районов, рубежей и позиций, отражению ударов противника, прорыву обороны противника, разгрому его войск, захвату важных районов, рубежей и объектов.

С 2012 года в составе ВСУ на базе механизированных войск были сформированы специализированные подразделения для действий в горной местности. С 2014 года в составе механизированных войск Украины впервые появились мотопихотные батальоны и бригады, которые отличаются меньшим количеством бронетехники, отсутствием самоходной артиллерии. По состоянию на 2017 год в механизированных войсках Украины насчитывается 22 бригады.

Танковые войска — род войск, который имеет на вооружении основные боевые танки и подразделения поддержки. Танковые войска применяются преимущественно с механизированными войсками с целью обороны позиций или наступления.

Основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны механизированных бригад. Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем и ночью, в значительном отрыве от других войск. Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск осуществляется главным образом за счет оснащения их более совершенными типами танков, в которых оптимально сочетаются такие важнейшие боевые свойства, как высокая огневая мощь, маневренность и надежная защита.

Ракетные войска и артиллерия —род войск, который является основной огневой силой в операциях, проводимых Сухопутными войсками с применением обычного оружия, и выполняют до 65-70% общего объема задачи огневого поражения противника.

Ракетные войска и артиллерия состоят из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделений и подразделений противотанковых управляемых ракет. Они предназначены для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов ПВО и других важных объектов при ведении общевойсковой операции (боя).

Армейская авиация — род войск в составе сухопутных войск, предназначенный для выполнения задач авиационной поддержки в разнообразных условиях общевойскового боя. Армейская авиация является самым мобильным и эффективным компонентом Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Части и подразделения армейской авиации Украины вооружены вертолетами Ми-24, Ми-8, Ми-2.

Войска противовоздушной обороны Зенитно ракетные войска — род войск, предназначенный для обеспечения во взаимодействии с другими родами войск противовоздушной обороны важных административно-политических центров, промышленно-экономических районов, группировок вооруженных сил и других важных объектов.

На вооружении имеются разные типы зенитных ракетных (зенитных артиллерийских) комплексов с высокими возможностями поражения современных средств воздушного нападения в широком диапазоне высот и скоростей их полета в различных условиях метеообстановки и времени суток.

Поздравления

В прошлом году президент Петр Порошенко, поздравляя украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск, написал "Честь и слава воинам Сухопутных войск, которые ежедневно доказывают - нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".

В свою очередь глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что по состоянию на 12 декабря 2017 года в рядах украинской армии девять тысяч военных этого вида войск отмечены государственными наградами, 16 из них получили звание Герой Украины.

"Особенно благодарен воинам-пехотинцам, они являются теми простыми «работниками» войны, которые несут основное бремя своей нелегкой службы", - написал Муженко.

Он отметил, что военным приходится выдерживать шквальные обстрелы противника и приспосабливаться к любым погодным условиям.

Поздравления для знакомых военнослужащих Сухопутных войск Украины

Нет на сердце зла и жажды крови,

Лишь хотите мира на земле!

Мы в день сухопутных войск сегодня

Скажем, братцы, смело: "Нет войне!"

Вы всегда на страже, наготове,

Одолеть сумеете врага,

Будьте же согреты вы любовью

Близких, что вас дома ждут всегда!

*****

Связисты и танкисты,

Десант, артиллеристы,

Разведчиков отряды,

Ракетные войска!

В строю не за награды,

Служить Отчизне рады!

Чтобы жила Отчизна,

И чтоб была крепка!

*****

Вы самый важный для армии вид

Военных профессий и действий.

И, может быть, это вас удивит —

На суше служить интересней.

Здесь есть пехота, танки, снаряды,

Здесь артиллерия залпы дает,

Разведчиков смелых большие отряды,

И на саперов работа ждет.

На Вас мы надеемся в нашей защите,

И Богу мы молимся тоже за Вас.

Вы будьте здоровы и верно служите,

И мир нам дарите всегда и сейчас.

*****

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

Вы за Родину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!