Гастроли Театра Леси Украинки в Москве будут посвящены памяти Давида Боровского

Гастроли Национального академического Театра русской драмы имени Леси Украинки, посвященные памяти выдающегося театрального художника Давида Боровского (1934-2006), пройдут в Москве на сцене Малого театра с 12 по 20 апреля, сообщил на пресс-конференции художественный руководитель театра Михаил Резникович.

"Мы посвящаем наши гастроли памяти выдающегося театрального художника Давида Боровского. Давид Львович начинал в нашем театре. И так случилось, что последний свой спектакль, "Дон Кихот. 1938" по Булгакову, он поставил у нас. Думаю, что нет сегодня другого театра, в репертуаре которого было бы пять спектаклей в оформлении Боровского. Это исключительная и счастливая для нас ситуация. Перед началом нашего первого гастрольного спектакля в фойе Малого театра будет открыта выставка, посвященная творчеству Боровского", - цитирует Резниковича РИА Новости.

Сам Боровский писал об этом театре так: "Если, говоря о величии гения Александра Сергеевича Пушкина, мы говорим, что Пушкин - это наше все, то я с полным правом могу сказать, что Театр имени Леси Украинки - это мое все. Здесь я родился как театральный художник, здесь я прошел серьезную школу жизни. Отсюда мои корни".

По словам Резниковича, в Москве Театр имени Леси Украинки покажет пять своих лучших спектаклей, созданных в сотворчестве с Боровским: "Насмешливое мое счастье" Леонида Малюгина, "Наполеон и корсиканка" Иржи Губача, "Деревья умирают стоя" Алехандро Касоны, "Бабье лето" Айвана Менчелла и "Дон Кихот. 1938" Михаила Булгакова.

О том, как сегодня живется на Украине русскому театру, Резникович сказал: "Работать нам никто не мешает, и финансируется наш театр, имеющий статус Национального государственного, так же, как и Национальный украинский театр. Но уровень постижения русской литературы, а это величайшая литература мира, снизился. Это может пагубно сказаться на молодом поколении".