Жители столицы будут отмечать новый праздник

Ежегодно в мае будут праздновать День соседа.

В столице ежегодно в третью субботу мая будут отмечать День соседа. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 86 из 91 депутата Киевсовета. Депутаты хотят, чтобы такое праздничное мероприятие способствовало развитию добрососедских отношений между жителями столицы. Депутаты поручили КГГА разработать праздничный план мероприятий для празднования Дня соседа. Как сообщал УНИАН, в Киеве уже начали устанавливать новогодние елки.

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