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Жители столицы будут отмечать новый праздник

18:01, 06 декабря 2018
Общество
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В Киеве будут отмечать День соседа / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 86 из 91 депутата Киевсовета.

Депутаты хотят, чтобы такое праздничное мероприятие способствовало развитию добрососедских отношений между жителями столицы.

Депутаты поручили КГГА разработать праздничный план мероприятий для празднования Дня соседа.

Как сообщал УНИАН, в Киеве уже начали устанавливать новогодние елки.

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Теги: #Киев#праздник