Военные получили высокие государственные награды за проявление отваги во время войны на Донбассе

Орден Богдана Хмельницкого II степени получил командир механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Запад» Сухопутных войск подполковник Роман Коренюк и орден «За мужество» III степени получил офицер отдела боевой подготовки управления подготовки оперативного командования «Север» Сухопутных войск майор Алексей Лисиченко.

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в защите независимости и территориальной целостности Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, церемония награждения состоялась во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил.

За личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден командир механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ подполковник Роман Коренюк.

Подполковник Коренюк принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. В период 11-12 февраля 2015 года во время проведения операции по удержанию населенного пункта Лутугино Донецкой области под его руководством была успешно выполнена боевая задача: военные успешно заняли заданный рубеж. Однако в результате массированного артиллерийского обстрела с определенных рубежей был выведен личный состав для сохранения вооружения, военной техники и боевой готовности подразделения. Во время обстрела возле населенного пункта Дебальцево Донецкой области подполковник Коренюк получил ранение.

Также в период 22-24 декабря 2016 года, находясь на позициях возле населенного пункта Попасная, под непосредственным руководством офицера подразделения батальона совершили тактическое улучшение положения войск, продвинувшись на 1,5-3 км вглубь по фронту. При этом потерь среди военных не было.

В мае 2018 года военнослужащие 1-го механизированного батальона под руководством Коренюка зашли в «серую зону» и взяли под контроль населенный пункт Ленинское, которое и удерживают до настоящего времени. В августе 2018 года взят под контроль населенный пункт Шумы Донецкой области.

Орден «За мужество» III степени получил офицер отдела боевой подготовки управления подготовки оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ майор Алексей Лисиченко.

В период 2014-2017 годов он принимал участие в антитеррористической операции. Командир танковой роты 1-й отдельной танковой бригады майор Лисиченко непосредственно участвовал в обороне Донецкого аэропорта, неоднократно участвовал в танковых сражениях на территории аэропорта. Выполнял задачи по сопровождению колонн в аэропорт лично, эвакуировал личный состав и подбитую технику с поля боя.

18 ноября 2014 года Лисиченко лично организовал эвакуацию и выход с поля боя экипажей и техники, поврежденной в результате попадания снаряда. В результате разрыва снаряда Лисиченко получил минно-взрывную травму.

Также президент поздравил украинских воинов с Днем Вооруженных сил.

«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба и непоколебимой веры в нашу победу. Победу не на условиях капитуляции, к которой нас призывают некоторые политиканы, в том числе и внутри страны, а мир на условиях победы. И Вооруженные силы Украины являются надежным гарантом нашей будущей победы», - сказал он.

Глава государства также особо отметил подвиг украинских воинов, отдавших свою жизнь, защищая Украину.