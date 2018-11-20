Порошенко назначил нового главу Черкасской ОГА

Об этом Петр Порошенко сообщил во время встречи с активом Черкасской области.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Ткаченко с должности председателя Черкасской облгосадминистрации и назначил на эту должность председателя Черкасского областного совета Александра Вельбивца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с активом Черкасской области.

Президент поблагодарил Ткаченко за успешную работу в должности председателя Областной государственной администрации.

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«Я сейчас хотел бы выполнить ту миссию, в том числе для которой я сегодня с вами. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Юрия Ткаченко. У нас с ним была очень серьезная работа. Когда он поступал на работу председателя ОГА, я еще не был президентом, но сейчас мы договорились, что у него будет другой, очень ответственный участок работы», - сказал он.

По словам Порошенко, новый председатель ОГА Вельбивец в представлении не нуждается. «Он еще немного волнуется, но он пользуется поддержкой президента, общественности, и выбор правильный», - добавил президент.

Также Порошенко вручил Вельбивцу удостоверение председателя Черкасской облгосадминистрации.

Справка УНИАН. Вельбивец родился в 1976 году в пгт Лысянка Черкасской области.

В 1998 году окончил Украинский транспортный университет, а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "государственное управление".

В 2005-2006 годах - первый заместитель председателя Лысянской райгосадминистрации. Был Лысянским поселковым головой с марта 2006 по июль 2010 года. С апреля 2014 по февраль 2015 года - председатель Лысянской РГА.

Был избран депутатом Черкасского областного совета VII созыва от "Блока Петра Порошенко" «Солидарность».

С 20 ноября 2015 по 20 ноября 2018 года - председатель Черкасского областного совета.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Горгана с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил на эту должность Александра Терещука.