Рейверы Little Big перенесли концерт в Киеве на март из-за военного положения

Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату.

Популярная российская рэйв-группа Little Big перенесла на 24 марта свой концерт в Киеве в связи с введением временного запрета на въезд в Украину для граждан РФ (лиц мужского пола) возрастом от 16 до 60 лет. Концерт должен был состояться 9 декабря.

Читайте такжеРоссия в основном не пропускает на границе украинских мужчин - ГПСУ (видео)

«Данным уведомлением вынуждены сообщить о переносе концерта Little Big в Киеве на 24 марта 2019 года. Такое решение принято организатором концерта в связи с введением ограничения проезда на территорию Украины граждан Российской Федерации возрастом от 16 до 60 лет», - сообщает в Facebook билетный сервис o-Ticket.com

Отмечается, что обстоятельства переноса концерта рассматриваются организатором как форс-мажорные.

«Возврат денежных средств за уже проданные билеты в течение действия таких форс-мажорных обстоятельств не будет осуществляется и по истечению срока введения ограничений обращения о возврате средств будут рассматриваться в частном порядке и в рамках существующих правил работы площадки», - говорится в сообщении.

Тем не менее, все ранее приобретённые билеты действительны на новую дату.

Напомним, российские артисты переносят концерты в Украине из-за военного положения. Два декабрьских концерта российской рок-группы "Аквариум" перенесли на июнь, концерты театра "Квартета И" перенесут или отменят.